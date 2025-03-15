شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.05 روبل، ليصل إلى 85.5694 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 65 كوبيكًا، ليبلغ 93.6087 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيك، ليصل إلى 11.8167 روبلًا.