شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأنشطة غير النفطية.. الاقتصاد الوطني يحقق نموًا 1.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس - خلال الاجتماع عددا من التقارير وأصدر عددا من التوصيات. نمو بنسبة 1.3% ويأتي ذلك في ظل تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 1.3% في عام 2024، متجاوزًا مرحلة الانكماش التي شهدها في العام السابق.

وعاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، مدفوعًا بانتعاش الأنشطة غير النفطية، ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد السنوي. الاقتصاد غير النفطي وسجل الاقتصاد غير النفطي نموًا بنسبة 4.3% في عام 2024، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، إلى جانب الأنشطة المالية والعقارية.

واستمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعومًا بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. الاقتصاد الوطني وشهدت إجمالي السيولة في الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وحققت الميزانية العامة للدولة إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2024. الإيرادات غير النفطية ونمت الإيرادات غير النفطية بالربع الرابع بنسبة 21٪؜ على أساس سنوي، لتصل 132 مليار ريال، مقابل 109 مليار ريال في 2023.

وفي عام 2024، تحققت إيرادات بقيمة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4٪؜ عن عام 2023، ونفقات عند 1.375 تريليون بزيادة 6٪؜ على أساس سنوي.