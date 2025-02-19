شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. تفاصيل الإغلاق في بورصة موسكو وسعر صرف الروبل والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.93 نقطة، ما نسبته 0.40%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3271.69 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.41%، ما يعادل 15.86 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1139.77 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار بواقع 9 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.3398 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 14 كوبيكًا، ليبلغ 95.6693 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 12.4167 روبلًا.