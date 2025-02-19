الاقتصاد

أسواق الأسهم.. تفاصيل الإغلاق في بورصة موسكو وسعر صرف الروبل

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.93 نقطة، ما نسبته 0.40%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3271.69 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.41%، ما يعادل 15.86 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1139.77 نقطة.
بورصة موسكو - مشاع إبداعي

سعر صرف الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار بواقع 9 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.3398 روبلًا.
البنك المركزي الروسي - رويترز

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 14 كوبيكًا، ليبلغ 95.6693 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 12.4167 روبلًا.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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