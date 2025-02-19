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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. تفاصيل الإغلاق في بورصة موسكو وسعر صرف الروبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.93 نقطة، ما نسبته 0.40%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3271.69 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.41%، ما يعادل 15.86 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1139.77 نقطة.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 14 كوبيكًا، ليبلغ 95.6693 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 12.4167 روبلًا.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.41%، ما يعادل 15.86 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1139.77 نقطة.
سعر صرف الروبلحدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار بواقع 9 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.3398 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 14 كوبيكًا، ليبلغ 95.6693 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 12.4167 روبلًا.