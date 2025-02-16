شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد ومحافظ بنك الشعب الصيني يناقشان مجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، مع محافظ بنك الشعب الصيني الدكتور بان غونغ شينغ.وناقشا خلال الاجتماع، مجالات التعاون بين البلدين ضمن رؤية المملكة 2030، ودور الأسواق الناشئة في النمو الاقتصادي.كما استعرضا التطورات الاقتصادية العالمية، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.وفي وقت سابق من اليوم عقد وزير الاقتصاد عددًا من الاجتماعات الجانبية، مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزيرة الاقتصاد في أوكرانيا يوليا سفيريدينكو.وتضمن الاجتماع أيضا وزير المالية القطري علي الكواري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط.وجرى خلال الاجتماعات، مناقشة مجالات التعاون المشترك والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.