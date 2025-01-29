وزير الطاقة يجتمع بوزير البيئة والطاقة في الجمهورية الهيلينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع معالي وزير البيئة والطاقة في الجمهورية الهيلينية الدكتور ثيودوروس سكايلاكاكيس.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في قطاع الطاقة.

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