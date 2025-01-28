شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الماجد للعود» توافق على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الماجد للعود نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع التحول لشركة مساهمة مدرجة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتحول.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
4. الموافقة على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.
5. الموافقة على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
9. الموافقة على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع أرباح مرحلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
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2. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتحول.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
4. الموافقة على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.
5. الموافقة على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
9. الموافقة على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع أرباح مرحلية.