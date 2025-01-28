الاقتصاد

عمومية «الماجد للعود» توافق على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «الماجد للعود» توافق على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الماجد للعود» توافق على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الماجد للعود نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

أخبار متعلقة

 

«مصاعد أطلس» تفتتح فرعا جديدا في الرياض
«الإتمام الاستشارية» توقع عقدا مع وزارة الخارجية
1. الموافقة على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع التحول لشركة مساهمة مدرجة.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتحول.
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة.
4. الموافقة على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.
5. الموافقة على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.
9. الموافقة على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع أرباح مرحلية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا