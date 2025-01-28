شكرا لقرائتكم خبر عن «الإتمام الاستشارية» توقع عقدا مع وزارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الإتمام الاستشارية، عقد مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة تشكيل اللجنة القانونية، مع وزارة الخارجية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 7 يناير 2025.
وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 10% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأفادت بأن مدة المشروع 18 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائح المالية للشركة للعام 2025-2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ إعلان الترسية 7 يناير 2025.
وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 10% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
وأفادت بأن مدة المشروع 18 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائح المالية للشركة للعام 2025-2026م.