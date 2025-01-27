شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3850 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4400 جنيه للبيع، و4371.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4033.25 جنيه للبيع، و4007.25 جنيه للشراء. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 3850 جنيها للبيع، و3825 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3300 جنيه للبيع، و3278.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2566.75 جنيه للبيع، و2550 جنيها للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2200 جنيه للبيع، و2185.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 30800 جنيه للبيع، و30600 جنيه للشراء.