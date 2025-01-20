شكرا لقرائتكم خبر عن 81.13 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات في الأسبوعين الماضيين على قطاع الطاقة الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 % إلى 81.13 دولار للبرميل وكانت قد أغلقت منخفضة 0.62 % في الجلسة السابقة وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، التي ينقضي أجلها غدا الثلاثاء، 59 سنتا أو 0.8% بعد أن انخفضت 1.02% عند التسوية يوم الجمعة وزادت العقود الأكثر نشاطا لشهر أبريل 36 سنتا إلى 77.75 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وربح الخامان أكثر من 1% في الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط وشركتين روسيتين لإنتاج النفط .