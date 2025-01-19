الاقتصاد

عمومية «كابلات الرياض» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «كابلات الرياض» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كابلات الرياض» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 01/03/2025م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 28/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: خالد القويز، محمد الزعيم، أحمد الزعيم، وزياد الصالح، وفهد ملحس، وعبدالوهاب البتيري، ورائد المديهيم.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا