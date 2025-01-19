شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كابلات الرياض» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 01/03/2025م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 28/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: خالد القويز، محمد الزعيم، أحمد الزعيم، وزياد الصالح، وفهد ملحس، وعبدالوهاب البتيري، ورائد المديهيم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 01/03/2025م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 28/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: خالد القويز، محمد الزعيم، أحمد الزعيم، وزياد الصالح، وفهد ملحس، وعبدالوهاب البتيري، ورائد المديهيم.