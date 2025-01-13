شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 18 أبريل 2024م، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15/09/1445هـ (الموافق 25/03/2024م).
ووفقا لبيان المصرف على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلا من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية و(مورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه المصرف بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأوضح أن الهدف من الطرح: تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان المصرف على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلا من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية و(مورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه المصرف بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأوضح أن الهدف من الطرح: تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.