الاقتصاد

البنك العربي الوطني يعتزم إصدار صكوك رأس مال بـ11.25 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك العربي الوطني إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي من خلال الطرح الخاص داخل المملكة العربية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 11.250 مليار ريال.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، عين البنك شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة العربي المالية كمدراء الطرح فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه البنك بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضاف أن الهدف من الطرح: تعزيز قاعدة رأس مال البنك ولأغراض الشركة عامة.
ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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