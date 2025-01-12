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ننشر كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12 يناير 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3244 جنيها.

عيار 14 يسجل 2524 جنيهاً.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.

أساب صعود الذهب

ارتفاع سعر الذهب المحلي جاء مدعوماً بشكل كبير من الحركة الإيجابية لسعر الذهب العالمي الذي ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن واجه الذهب المحلي بعض الضغط السلبي من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي خلال الأسبوع منذ كون الذهب المحلي يتم تسعير بسعر صرف الدولار في البنوك.

من جهة أخرى أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع في وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي بما في ذلك البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 35.2% على المستوى الشهري بعد انخفاض في الشهر السابق بنسبة 6%.

الفترة الحالية يسيطر الترقب على الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام الجديد، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.



كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.