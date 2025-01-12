مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية والبنية الأساسية بمدينة العاشر من رمضان

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القاهرة - سامية سيد - تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بجولة تفقدية بالمشروعات السكنية والبنية الأساسية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما مسئولو الهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، والمشروعات، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير المشروعات التنموية بالمدن الجديدة لدفع العمل وتذليل أى عقبات.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بتفقد مشروع منطقة البرك على طريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوى، حيث اطَّلعوا على الموقف التنفيذى لأعمال ردم البرك العشوائية، وإنشاء أحواض الترسيب الجديدة كبديل مستدام.

وأكد المهندس أمين غنيم، أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق استدامة البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات، تنفيذًا لأهداف خطة التنمية الشاملة.

كما شملت الجولة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، والتي تشمل الوحدات الجاري تنفيذها بالحي 20 الذي يضم 98 عمارة بها 3252 وحدة بمساحة 90 مترًا لكل وحدة، مع اكتمال أعمال المرافق ووصول نسبة الإنجاز إلى مرحلة متقدمة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، حي النرجس بمراحله، حيث تضم المرحلة الخامسة 298 عمارة بها 7152 وحدة سكنية بمتوسط نسبة تنفيذ 85%، في حين تشمل المرحلة السادسة 240 عمارة بها 5760 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متوسطة.

وفي منطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، تفقد مسئولو الإسكان تقدم العمل في 125 عمارة سكنية، تضم 3000 وحدة بمساحة 90 مترًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفي ختام الجولة، أكد مسئولو الوزارة، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ لتلبية رغبات المواطنين.