شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات صفقة "دومتي".. الرقابة تمد مهلة تقديم عرض الشراء والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها لشركة Arla Foods amba على مد مهلة تقديم عرض الشراء لأسهم شركة دومتي، لمدة 60 يوم عمل أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية في 9 يناير الجاري، وذلك تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة ( 330) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وفي ضوء الطلب الوارد للهيئة من الممثل القانوني لمقدم العرض المحتمل.

قالت الهيئة، في بيان نشرته البورصة المصرية، إنه جاري متابعة موقف عرض الشراء المحتمل بما يكفل حماية حقوق المتعاملين في ضوء ما نصت عليه أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، وتؤكد الهيئة على المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري بهذا الخصوص.

وكان المساهمون الرئيسيون في شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، قد تلقوا في أكتوبر الماضي، عرض شراء مبدئي «غير ملزم» من شركة «أرلا فودز» الدنماركية، متضمن نيتها في تقديم عرض شراء للاستحواذ على أسهم تصل لـ100% من رأسمال الشركة، بتقييم مبدئي غير ملزم حوالي 8.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم للسهم الواحد بقيمة 31.48 جنيه.

وأعرب المساهمون الرئيسيون عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع الشركة كونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان، كما أعربوا عن نيتهم ببيع اسهمهم للشركة الدنماركية، من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها، بينما تنوي عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من اسهمهم مع الشرطة، مع استمرار محمد الدماطي في منصب العضو المنتدب للشركة.