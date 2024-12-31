شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 31-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 4 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبريميم هيلثكير جروب، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري.

البورصة تربح 30 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 4 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 4.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، 800.1 ألف جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 12.5 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 9.1 مليون سهم، 972 سهمًا، 606.1 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية العربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 مليون سهم، 125 ألف سهم، 925 سهمًا، 400 ألف سهم، 189.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مصر للفنادق عدد 18.3 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير عدد 296 مليون سهم، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 33.5 ألف سهم.

أعلنت شركتا المصرية للدواجن-إجيبكو، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 110 آلاف سهم، والثانية 503.3 ألف سهم.

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، نقل ملكية حصة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، البالغة 296 مليون سهم إلى شركة مشارق للاستثمار العقاري، بسعر 3.03 جنيه بقيمة إجمالية 896.9 مليون جنيه، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 30 نوفمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 17.6 مليون جنيه مقابل 21.5 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 7.5 مليون جنيه.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، فائض قدره 54.8 مليون جنيه مقابل 103.3 مليون جنيه عن الفترة المماثلة.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، صافي ربح قدره قدره 107.5 مليون جنيه مقابل 68.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، بنسبة زيادة قدرها 57%.

يونيراب



قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، إن المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني، والمجموعة المرتبطة، قد قام برفع دعوى قضائية على الشركة برقم 41 لسنة 18 ق، بوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، والتي يساهم فيها المال العام بنسبة 20%، وتحديد جلسة لها بتاريخ 29 يناير عام 2025.