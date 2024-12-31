شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 211 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بـ 13 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 22 - 28 ديسمبر 2024م, 211.971.000 عملية، بقيمة 13.832.731.000 ريال، مقابل 11.803.821.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.302.000 بقيمة 1.002.025.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.678.000 بقيمة 384.984.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في التعليم 130.000 بقيمة 164.790.000 ريال، كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.122.000 بقيمة 171.313.000 ريال. السلع والخدمات المتنوعة كما بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.371.000 بقيمة 914.137.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.428.000 بقيمة 853.558.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.359.000 بقيمة 346.002.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 664.000 بقيمة 348.101.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 739.000 بقيمة 53.670.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 231.000 بقيمة 315.021.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.371.000 بقيمة 1.658.832.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.637.000 بقيمة 286.309.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 59.672.000 بقيمة 1.939.673.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 49.601.000 بقيمة 2.083.055.000 ريال. نقاط البيع في مدن المملكة وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.861.000 بقيمة 132.510.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.882.000 بقيمة 806.107.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 34.923.000 بقيمة 2.372.644.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 67.652.000 بقيمة 4.773.124.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.681.000 بقيمة 606.808.000 ريال.

في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.724.000 بقيمة 594.809.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.570.000 بقيمة 270.577.000 ريال. نقاط البيع في الدمام وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.658.000 بقيمة 218.994.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.941.000 بقيمة 155.926.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.696.000 بقيمة 315.965.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.458.000 بقيمة 399.796.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.823.000 بقيمة 696.467.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.280.000 بقيمة 1.879.025.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 72.488.000 بقيمة 3.921.241.000 ريال.