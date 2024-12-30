شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الإثنين، 4262.75 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الإثنين، 3907.5 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. عيار 21 استقر سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الإثنين، عند: 3730 جنيها للبيع، و3710 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الإثنين، 3197.25 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الإثنين، 2486.75 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب واستقر سعر جرام الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الإثنين، عند: 2131.5 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29840 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.