شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الأحد، 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الأحد، 3912.75 جنيه للبيع، و3892 جنيها للشراء. عيار 21 وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الأحد، 3735 جنيها للبيع، و3715 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الأحد، 3201.5 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الأحد، 2490 جنيها للبيع، و2476.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الأحد، 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29720 جنيها للشراء.