شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس»: ترسية عقد تشغيل منصة حفر بحرية في تايلاند بـ1.03 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أديس القابضة خطاب ترسية لعقد تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تُقدَّر القيمة المتراكمة للعقد بـ1.035 مليار ريال.
ويمتد العقد لمدة مؤكدة تبلغ خمس سنوات مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات أخرى،.
ويتضمن العقد تشغيل المنصة أدمارين 503، وهي منصة مماثلة للمنصة أدمارين 502 التي بدأت عملياتها في تايلاند خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأفادت بنجاح إعادة تشغيل رابع منصة من منصاتها التي تم تعليق عملها مؤقتاً بالسعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تُقدَّر القيمة المتراكمة للعقد بـ1.035 مليار ريال.
ويمتد العقد لمدة مؤكدة تبلغ خمس سنوات مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات أخرى،.
ويتضمن العقد تشغيل المنصة أدمارين 503، وهي منصة مماثلة للمنصة أدمارين 502 التي بدأت عملياتها في تايلاند خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأفادت بنجاح إعادة تشغيل رابع منصة من منصاتها التي تم تعليق عملها مؤقتاً بالسعودية.