شكرا لقرائتكم خبر عن «ملان» توقع عقدا لشراء «ميار الدولية» بـ34.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية