شكرا لقرائتكم خبر عن «ملان» توقع عقدا لشراء «ميار الدولية» بـ34.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة ملان لمنتجات الحديد، لمساهميها، الخميس الماضي، عقد شراء شركة ميار الدولية للصناعة بنسبة 100%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي هذه الخطوة مواكبة لتوجه الشركة للتوسع في أنشطتها علما أنه سيتم الاستحواذ على أصول المصنع والتراخيص الخاصة به والمباني والاسم التجاري.
وتشمل الصفقة:
1- نقل السجل التجاري لشركة ميار الدولية للصناعة من فرع شركة يارا الدولية المحدودة إلى فرع شركة ملان لمنتجات الحديد.
2- نقل كافة الأصول والتراخيص والمقرات التابعة لشركة ميار الدولية للصناعة.
3- نقل ملكية العلامة التجارية (كول ماستر) إلى شركة ملان لمنتجات الحديد.
4- سداد المقابل المالي على 7 دفعات خلال سبعة شهور من تاريخ توقيع العقد.
5- ستتحمل شركة ملان لمنتجات الحديد مديونية صندوق التنمية الصناعي.
تأتي هذه الخطوة تطبيقا لإستراتيجية الشركة التوسعية والتي تستهدف النمو والتوسع.
وسيسهم هذا المصنع بشكل إيجابي في زيادة مبيعات شركة مُلان وأرباحها بداية من الربع الأول من العام 2025 م وسوف يبدأ النمو التدريجي في أرباح الشركة بتطوير المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية.
ولفتت إلى أن قيمة الصفقة 34,880.970 ريال، وستمول الصفقة من خلال مصادر تمويل داخليه للمشتري.
وذكرت أن الصفقة تشمل: صناعة الثلاجات والمجمدات، وصناعة المبردات الخاصة بالمياه، وصناعة المراوح الكهربائية.
وأضافت أن اسباب الصفقة: إضافة ذراع صناعي لتعزيز النمو الرأسي للشركة. وتقليل أثر تقلبات أسعار الحديد من خلال القيمة المضافة على المنتجات.
وقالت إن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها: زيادة الإيرادات مما ينعكس على الربحية، وزيادة الأصول والالتزامات للشركة، والتوسع والنمو في السوق السعودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي هذه الخطوة مواكبة لتوجه الشركة للتوسع في أنشطتها علما أنه سيتم الاستحواذ على أصول المصنع والتراخيص الخاصة به والمباني والاسم التجاري.
وتشمل الصفقة:
1- نقل السجل التجاري لشركة ميار الدولية للصناعة من فرع شركة يارا الدولية المحدودة إلى فرع شركة ملان لمنتجات الحديد.
2- نقل كافة الأصول والتراخيص والمقرات التابعة لشركة ميار الدولية للصناعة.
3- نقل ملكية العلامة التجارية (كول ماستر) إلى شركة ملان لمنتجات الحديد.
4- سداد المقابل المالي على 7 دفعات خلال سبعة شهور من تاريخ توقيع العقد.
5- ستتحمل شركة ملان لمنتجات الحديد مديونية صندوق التنمية الصناعي.
تأتي هذه الخطوة تطبيقا لإستراتيجية الشركة التوسعية والتي تستهدف النمو والتوسع.
وسيسهم هذا المصنع بشكل إيجابي في زيادة مبيعات شركة مُلان وأرباحها بداية من الربع الأول من العام 2025 م وسوف يبدأ النمو التدريجي في أرباح الشركة بتطوير المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية.
ولفتت إلى أن قيمة الصفقة 34,880.970 ريال، وستمول الصفقة من خلال مصادر تمويل داخليه للمشتري.
وذكرت أن الصفقة تشمل: صناعة الثلاجات والمجمدات، وصناعة المبردات الخاصة بالمياه، وصناعة المراوح الكهربائية.
وأضافت أن اسباب الصفقة: إضافة ذراع صناعي لتعزيز النمو الرأسي للشركة. وتقليل أثر تقلبات أسعار الحديد من خلال القيمة المضافة على المنتجات.
وقالت إن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها: زيادة الإيرادات مما ينعكس على الربحية، وزيادة الأصول والالتزامات للشركة، والتوسع والنمو في السوق السعودي.