شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمة "Wi-Fi Calling" قبل إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركات الاتصالات لإطلاق خدمة "Wi-Fi Calling" قريبا، وهي تقنية جديدة تهدف إلى تحسين جودة المكالمات الصوتية في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية، مثل المنازل والأماكن المغلقة، ستتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلا من الشبكة التقليدية، مما يعزز تجربة المستخدم ويقلل من مشاكل ضعف الاتصال.

النقاط الرئيسية حول خدمة "Wi-Fi Calling":

تحسين جودة المكالمات: تتيح الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي، ما يعزز جودة الاتصال في الأماكن المغلقة.

لا حاجة لتطبيقات إضافية: تعتمد الخدمة على تحويل المكالمات عبر الواي فاي ثم بثها إلى شبكة GSM دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

تكلفة المكالمات: لا تتطلب الخدمة أي اشتراكات إضافية، وتتم المحاسبة بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفقًا لنظام الاشتراك الحالي.

الأجهزة الذكية المتوافقة مع الخدمة: ستكون الخدمة متاحة في معظم الهواتف الذكية الحديثة ويمكن تفعيلها بسهولة من إعدادات الجهاز.

التجارب الفنية: بدأت التجارب الفنية في مصر منذ 6 إلى 7 أشهر، وتم إجراء اختبارات شاملة خلال الأسابيع الماضية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



موعد الاطلاق: الخدمة في مراحلها النهائية من الاختبار، ومن المتوقع إطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بشرط نجاح الاختبارات النهائية.

حل مشاكل التغطية: تعتبر هذه الخدمة خطوة هامة لحل مشاكل ضعف التغطية في بعض المناطق، مما سيساهم في تحسين تجربة المكالمات الصوتية للمستخدمين.



من المتوقع أن تكون هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال الاتصالات في مصر، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الإشارة، مما سيعزز من كفاءة الاتصال ويسهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.