شكرا لقرائتكم خبر عن «متكاملة للتأمين» تعلن إطلاق هويتها وعلامتها التجارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة متكاملة للتأمين هويتها وعلامتها التجارية الجديدة تحت اسم "متكاملة".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة حصلت على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في يوم الإثنين تاريخ 25/11/2024م الموافق 23/05/1446هـ.
ونوهت باستكمال المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة واستلام السجل التجاري المعدّل بالإسم الجديد "شركة متكاملة للتأمين".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الشركة حصلت على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في يوم الإثنين تاريخ 25/11/2024م الموافق 23/05/1446هـ.
ونوهت باستكمال المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة واستلام السجل التجاري المعدّل بالإسم الجديد "شركة متكاملة للتأمين".