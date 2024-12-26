شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: مؤشرات على ارتفاع طلب النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

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أسعار النفط حالياً

تداعي توقعات النفط السابقة

طلب الصين على النفط

استهلاك النفط في أمريكا

تحولات صادرات النفط

الدمام - شريف احمد - قال محللو مؤسسة "إف جي إي" إنهم يتوقعون أن تدور أسعار النفط حول المستويات الحالية في الأمد القريب "مع انخفاض النشاط في أسواق الأوراق المالية خلال موسم العطلات وتمهل المشاركين في السوق حتى يحصلوا على رؤية أكثر وضوحا لتوازنات النفط العالمية في عام 2025".ذكر المحللون إن التغيرات في العرض والطلب في ديسمبر تعد داعمة لوجهة نظرهم الحالية المتفائلة حتى الآن لسوق النفط، حيث يتوقع زيادة الطلب إلى حد ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.وأضافوا أنه "نظرا لمدى قلة الفرص المتاحة في سوق المال فإن أي خلل في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاعات صعودية".وأشار بعض المحللين أيضا إلى مؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.ارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية بشكل طفيف معوضة خسائر الجلسة السابقة بفضل توقعات متفائلة للسوق في الأمد القريب مرتبطة باحتمال تقليص الإمدادات قليلا مع ضعف التجارة قبل عطلتي فترة الأعياد، وفق ما ذكرت منصة إنفيستينج.اقرأ أيضاً: فاق التوقعات.. تراجع مخزون النفط الأمريكيقال نيل كروسبي في "سبارتا كوموديتيز": "ينتهي العام في ظل تداعي إجماع الوكالات الكبرى حول آفاق الوقود على المدى الممتد لعام 2025".أظهر النفط الخام تحسنًا، مشيرًا إلى إن الارتفاع من شأنه أن يؤدي إلى اتجاه صعودي قد يؤدي إلى تحسن الزخم بما يكفي لاختراق أعلى مستوى عند 74.42 دولار إلى إمكانية الوصول إلى 76.47 دولار خلال الأشهر المقبلة كمستوى مقاومة محتملة، وفق ما أوردت منصة إف إكس إمباير.ودعم الأسعار أيضا خطة الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، لإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان ما يعادل 411 مليار دولار العام المقبل مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.اقرأ أيضاً: أعلى مستوى في أسبوعين.. الإعصار "فرانساين" يقفز بأسعار النفطيأتي ذلك فيما قال كلفن وونج كبير محللي السوق في "أواندا" إن ذلك من المرجح أن يوفر الدعم في الأمد القريب لخام غرب تكساس الوسيطوتراقب الأسواق أيضًا الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي أصدر مجموعة مختلطة من البيانات ففي حين ضعفت ثقة المستهلك في ديسمبر ارتفعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة في نوفمبر وسط الطلب القوي على الآلات.كما انتعشت مبيعات المساكن الجديدة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف على أساس متين مع نهاية العام.استوردت الهند كميات أقل من النفط الخام الروسي في نوفمبر بينما زادت مشترياتها من الخام الشرق أوسطي حيث صدرت روسيا كميات أقل بشكل عام، وفق ما ذكرت منصة أويل برايس الأمريكية.في الأشهر التي سبقت شهر نوفمبر، واصلت الهند تعزيز وارداتها من النفط الخام من روسيا.وعلى مدى العامين الماضيين، أصبحت الهند مشترياً رئيسياً للنفط الروسي في حين جعلت جاذبية إمدادات النفط الخام الأرخص من روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند.لكن في الشهر الماضي، استوردت الهند 1.52 مليون برميل يوميا من النفط الخام الروسي بانخفاض 13% عن أكتوبر.وفي الوقت نفسه، قفزت الواردات من الشرق الأوسط إلى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بنسبة 10.8% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق عليه.