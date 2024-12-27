شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 26/12/2024 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 26/12/2024، 4 مباريات في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث واجه فريق سيراميكا نظيره البنك الاهلي، واستضاف سموحة فريق غزل المحلة، وبتروجت يواجه الجونة، والأهلي أمام المصري البورسعيدي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري.. صور

حقق الأهلي فوزاً ثميناً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

بتروجت يهزم الجونة في الوقت القاتل في الدوري المصري

حقق فريق بتروجت فوزا قاتلا أمام نظيره الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

غزل المحلة يفوز على سموحة 4-2 بدورى NILE.. فيديو

فاز فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

سيراميكا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويفوز 2-1 في الدوري

انتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.