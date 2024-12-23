شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن أحيت قراءة للتضخم في الولايات المتحدة جاءت أقل من المتوقع الآمال في اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مزيدًا من القرارات التي تيسر السياسة النقدية في العام المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 2631.89 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتصل إلى 2645.80 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 29.84 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.2% إلى 937.35 دولار، وكذلك صعد البلاديوم 0.2% إلى 922.68 دولار للأوقية.