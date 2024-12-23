شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 50.99 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 51.04 جنيه للبيع، و50.94 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 51.02 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 51.03 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 51.04 جنيه للبيع، و50.94 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى: 51.03 جنيه للبيع، و50.93 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، 51.04 جنيه للبيع، و50.94 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.06 جنيه للبيع، و50.97 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني إلى: 50.98 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 51.04 جنيه للبيع، و50.94 جنيه للشراء.