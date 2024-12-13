الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 67.93 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.95 روبلات.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.92 روبل، ليبلغ 110.48 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10.55 كوبيكات، ليصل إلى 13.96 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا