شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-12-2024 مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:15 ص
تواصل أسعار الحديد والاسمنت استقرارها اليوم الجمعه 13-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .
وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .
الاستقرار سيد الموقف .. أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 12-12-2024
كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 ألاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.
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