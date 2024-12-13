الاقتصاد

اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-12-2024 مستقرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-12-2024 مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:15 ص

تواصل  أسعار الحديد والاسمنت استقرارها اليوم الجمعه 13-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين  36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .

الاستقرار سيد الموقف .. أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس  12-12-2024

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 ألاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements