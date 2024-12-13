شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-12-2024 مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسعار الحديد والاسمنت استقرارها اليوم الجمعه 13-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .

الاستقرار سيد الموقف .. أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 12-12-2024

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 ألاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.