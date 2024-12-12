الاقتصاد

بورصة موسكو.. مؤشرات الأسهم الروسية ترتفع في بداية التعاملات

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 00:10 صباحًا بتوقيت موسكو (00:07 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.56 % ليصل إلى 66ر2526 نقطة.

مؤشرات بورصة موسكو

كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.56 % ليصل إلى 75ر770 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 15:10 صباحًا بتوقيت موسكو (15:07 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 64ر0 % ليصل إلى 52ر2528 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 64ر0 % ليصل إلى 31ر771 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 35ر15 كوبيك ليصل إلى 089ر14 روبل.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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