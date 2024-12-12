شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. مؤشرات الأسهم الروسية ترتفع في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات بورصة موسكو

نتائج بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.وبحلول الساعة 00:10 صباحًا بتوقيت موسكو (00:07 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.56 % ليصل إلى 66ر2526 نقطة.كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.56 % ليصل إلى 75ر770 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.وبحلول الساعة 15:10 صباحًا بتوقيت موسكو (15:07 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 64ر0 % ليصل إلى 52ر2528 نقطة.كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 64ر0 % ليصل إلى 31ر771 نقطة.من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 35ر15 كوبيك ليصل إلى 089ر14 روبل.