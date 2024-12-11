شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 3800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء.

وسجل سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 24)، 4342.75 جنيه للبيع، و4320 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 22)، 3981 جنيها للبيع، و3960 جنيها للشراء. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 21)، 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 18)، 3257.25 جنيه للبيع، و3240 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 14)، 2533.25 جنيه للبيع، و2520 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، اليوم الأربعاء (عيار 12)، 2171.5 جنيه للبيع، و2160 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30400 جنيه للبيع، و30240 جنيها للشراء.