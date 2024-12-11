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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 16.53 نقطة، أو 0.27 %، ليغلق عند 6036.32 نقطة.
بدوره، خسر المؤشر ناسداك المجمع 49.45 نقطة، أو 0.25 %، ليصل عند الجلسة 19687.24 نقطة.
كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 143.46 نقطة، أو 0.32 %، ليصل إلى 44259.60 نقطة.
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