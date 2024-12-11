شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 11-12-2024، في البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار 50.4 جنيه للشراء، 50.5 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.00 جنيه للشراء، و 54.36 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 13.39 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.00 جنيه للشراء.

54.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.18 جنيه للشراء.

64.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

13.39 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.31 جنيه للشراء.

164.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى

13.70 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى

12.79 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.