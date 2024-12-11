شكرا لقرائتكم خبر عن الصين أكبر 5 أسواق استوردت منها مصر فى 8 أشهر بـ9 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الصين قائمة أكبر 5 أسواق للواردات المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وتظهر بيانات الجهاز، أن الصين حلت في صدارة القائمة بقيمة واردات مصرية بلغت نحو 9 مليارات و763 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو 8 مليارات و550 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو مليار و212 مليون دولار.

وضمت قائمة أكبر 5 دول استوردت منها مصر أيضا بجانب الصين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وألمانيا.

وكانت واردات الأجهزة الكهربائية ومكوناتها في صدارة السلع التي استوردتها مصر من الصين خلال الفترة المذكورة بقيمة بلغت ملياري و435 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو مليار و577 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 878 مليون و669 ألف دولار، يليها واردات مصر من السيارات والجرارات، والتي بلغت قيمتها نحو 638 مليون و496 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقابل 272 مليون و726 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2023، بزيادة بلغت 365 مليون و770 ألف دولار.