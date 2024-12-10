شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 عقب فتح البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في مصر، وذلك مع عودة ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء 10 – 12 – 2024 لمستويات قرب 2670 دولارًا، مما ينعكس على سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4311 جنيها. عيار 21 يسجل 3772 جنيها. عيار 18 يسجل 3233 جنيها. الجنيه الذهب 30176 جنيها.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني يوم السبت الماضي أن البنك استأنف شراء الذهب وزيادة احتياطاته في نوفمبر بعد توقف دام لستة أشهر متتالية. حيث ارتفعت حيازات الصين من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر، ارتفاعًا من 72.80 مليون أونصة في الشهر السابق، وفق بيانات جولد بيليون، وهو ما أثر على الذهب العالمي الذي عاد للصعود مرة أخرى .