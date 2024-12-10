البريطانيون يفضلون مصر كوجهة سياحية فى فصل الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - البريطانيون يفضلون مصر كوجهة سياحية في فصل الشتاء.. ارتفاع نسبة الحجوزات بنسبة 50%.. 77 رحلة طيران تصل إلى مصر أسبوعيا من مختلف المدن بالمملكة المتحدة.. ومشاركة مصر في بورصة لندن ولقاءات وزير السياحة والآثار ساهمت في الترويج للسياحة في مصر

يفضل السائح البريطاني، مصر، بمختلف مواقعها السياحية، لزيارتها، خاصة في فصل الشتاء، لما تتمتع بع من شمس ساطعة، وشواطيء دافئة على مدار العام، ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن الحجوزات ارتفعت إلى مصر وتونس والمغرب بنسبة 50 في المائة مقارنة بشتاء 2023، ويظل الطلب على البحر الأبيض المتوسط قوياً على الرغم من موجة الاحتجاجات المناهضة للسياحة هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي شون مورتون إنه على الرغم من أن المنتجعات في اليونان وتركيا كانت تمدد بداية ونهاية مواسمها، إلا أن البريطانيين ينجذبون إلى "بعض المنتجات الشاملة الجيدة للغاية في شمال إفريقيا" مع ضمان الشمس.

وأضاف أن استخدام الأقساط الشهرية خيار "أكثر شعبية من أي وقت مضى"، حيث يبلغ معدل الإقبال الحالي 80 في المائة وتمثل الحجوزات الشتوية 15 في المائة من إجمالي أعمال وكالة السفر.

وقال جاري ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت للعطلات، إن ذراع السفر لشركة الطيران الاقتصادي تتوقع أن ترتفع الحجوزات في العام حتى سبتمبر 2025 بنحو 25 في المائة عن الأشهر الاثني عشر السابقة، مع قيادة مصر وتونس للنمو في الشتاء.

وقال وكيل السفر عبر الإنترنت On the Beach هذا الأسبوع إن الحجوزات لفصل الشتاء، الذي يمتد بين نوفمبر وأبريل، كانت عند مستويات قياسية وارتفعت بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.

ومع مطلع نوفمبر الماضي شاركت مصر بجناح كبير في الدورة الـ 43 للمعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM 2024 وعقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار العديد من اللقاءات التي تهدف جميعها للترويج للسياحة في مصر، حيث عقد مؤتمراً صحفياً عالمياً حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام البريطانية والعربية والدولية، واستعرض الوزير أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحيةالمختلفة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام الجاري بنسبة 5% عن العام الماضي.

كما أشار إلى أهمية السوق البريطاني بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة، لافتاً إلى ما تشهده الحركة السياحية الوافدة منه من تزايد حيث يصل إلى مصر أسبوعياً، 77 رحلة طيران من مختلف المدن بالمملكة المتحدة.

وأكد على أن مصر دولة كبيرة وقوية وتدعم السلام وبلد الأمن والأمان وتحرص على حماية حدودها والحفاظ على زائريها وجعلهم آمنين حيث تضع أمن وسلامة السائحين والمواطنين في المقام الأول كما أنها بعيدة عن الأحداث الجيوسياسية، لافتاً إلى أن هناك تنوعاً في جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة حيث زارها خلال العام الجاري سائحي أكثر من 174 دولة حول العالم.

كما استعرض الوزير عدد من المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتنوعها واختلافها، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية ترتكز بشكل أساسي على عدة محاور من بينها إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حده.

كما التقى الوزير بالرؤساء التنفيذيين ومسئولي مجموعة من كبرى شركات الطيران التي تسيير رحلات إلى الوجهات المختلفة بالمقصد السياحي المصري.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آليات التعاون لتشغيل مزيد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما من الأسواق المستهدفة، ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق ذلك والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركات الطيران على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، كما قاموا باطلاع السيد الوزير على حجم أعمالهم وما حققوه من زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لمواسم شتاء وصيف 2025 لمواجهة زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى التوسع في السوق المصري وجذب مزيد من الأعداد السياحية ذات الإنفاق المرتفع.

والتقى برؤساء ومسئولي عدد من كبرى منظمي الرحلات من الأسواق المستهدفة من بينهم مجموعة Alpi Tour World الإيطالية، إحدى أهم المجموعات الأوروبية العاملة في صناعة السياحة، ومجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ومنظم الرحلات Odeon Tours، والوفود المرافقة لهم.

وتم التأكيد على أهمية العمل على تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق التقليدية وكذلك الجديدة والواعدة، لافتاً إلى أن سياسة الوزارة الترويجية خلال الفترة القادمة تعتمد بصورة أكثر على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مما يساهم في استهداف شرائح أكثر ومختلفة من الدول المستهدفة.

وتناول لقاء الوزير بمجموعة Alpi Tour World الحديث عن ربط ودمج منتجي السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، من خلال تنظيم برامج سياحية تجمع بين الغردقة والأقصر، والساحل الشمالي وسيوة.

كما أوضح مسئولو المجموعة أن هناك زيادة في حجم الحجوزات على المقصد السياحي المصري من الأسواق المستهدفة.

وأكد مسئولو مجموعة TUI على أن المقصد السياحي المصري يعد من أهم خمس أسواق سياحية تعمل بها المجموعة، وأن أحصائيات المجموعة تشير إلى أن المجموعة ستجذب لمصر مليون سائح خلال العام الجاري، كما أنهم سيقوموا بإطلاق وتشغيل فندق عائم جديد للمجموعة في النيل خلال الشهر الجاري.



كما التقى مع مسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA" Association of British Travel Agent والذي يعتبر أكبر رابطة للسفر والسياحة في المملكة المتحدة حيث تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، بالإضافة إلى كونه عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ECTAA .

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطاني، والتعرف على خطط الشركات البريطانية بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.

كما تناول اللقاء استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها السوق البريطاني وزيادة الطلب منه على المقصد السياحي المصري والحجوزات السياحية على مصر من السوق البريطاني.

كما تم التأكيد على الاستمرار في مشاركة المعلومات السياحية مع الاتحاد عن المقصد السياحي المصري الذي يتم بشكل دوري للتعرف على آراء القطاع السياحي البريطاني في مستوي الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد المصري وما طرأ عليه من مستجدات.

وأكد مسئولو ABTA إلى أن هناك طلب متزايد من السائحين البريطانيين على زيارة مصر وأنها مقصد مطلوب بالنسبة لهم، مشيرين إلى ما شهدته الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر خلال العام الجاري، ومشيدين بمستوي جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري وبتنوع التجارب السياحية التي يقدمها.