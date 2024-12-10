شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للأسمدة بالسويس تصدر بـ704 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

‏نجحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى في تعزيز القدرات الخاصة بشركة النصر للأسمدة بالسويس ،وتحقيق انطلاقة غير مسبوق للشركة خلال العامين الماضيين ولاسيما مع ظهور المؤشرات المالية المبدئيه للعام المالي المنتهية في يونيو 2024

حيث نجحت شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في تحقيق نحو 1.7 مليار جنيه إيرادات و200.6 مليون جنيه أرباح بنهاية 2024 ،مقارنة ب 1.2 مليار جنيه ايرادات ونحو 260 مليون جنيه ارباح في يونيو 2023.

كما صدرت الشركة بنحو 704 ملايين جنيه العام المالي الماضي، مقارنة ب 487 مليون جنيه في 2023.

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وتمتلك شركة النصر للأسمدة شراكة مع شركة بنشمارك باور لتدشين مصنع امونيا خضراء ،سيكون أول مصنع امونيا خضراء في قطاع الأعمال العام و يخصص للتصدير للخارج وسيكون إضافة قوية للصناعة خلال الفترة المقبلة.

وانتهت النصر للاسمدة من تنفيذ مشروع يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويتضمن 3 وحدات تشمل معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة الصرف الصناعي، و وحدة تبخير خاصة بتركيز مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي وفقًا لأحدث المعايير البيئية، و إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التلوث، بما يحسن الأداء البيئي ويعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات و زيادة تنافسية الشركة في السوقين المحلي والعالمي.

يشار أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قاما بجولة تفقدية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.