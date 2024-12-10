شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح أكبر مصنع غزل فى العالم ‬بشركة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

‏نجحت وزارة قطاع الأعمال العام ،في الانتهاء تماما من تركيب كافة ماكينات أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،بالإضافة إلى الانتهاء تماما من توصيل التيار الكهربائي وإطلاقه في المصنع بعد استكمال واحدة من أضخم محطات الكهرباء التي تزود المجمع الصناعي في المحلة للطاقة ،وذلك تمهيدا الافتتاح مطلع العام المقبل ولاسيما مع استمرار عمليات التشغيل التجريبي للمصنع.

ويضم مصنع "غزل 1" الجديد أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) بمساحة 62.5 ألف متر.

‏وبحسب المصادر فإن الانتهاء من المصنع جاء نتيجة الجهود الكبيرة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،بقيادة المهندس أحمد بدر ،الذي يتابع عمليات التنفيذ مع الشركة المنفذة للانشاءات بشكل يومي ،بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة من الدكتور أحمد شاكر ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،واستمرار المتابعة مع مقاول التنفيذ حتى تم الانتهاء من هذا المشروع العملاق الذي سينقل صناعة الغزل في مصر نقلها هائلة.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام خلال زيارته مؤخرا ، أن شركة غزل المحلة تعد واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تمثل جانبا كبيرا في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، هذه الصناعة الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، والذي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، موضحا أن شركة غزل المحلة، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر، تعد نموذجاً لهذه الإصلاحات الكبرى التي تشمل جميع مصانع القطاع، وتتضمن إدخال أحدث الآلات والمعدات لتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب هذه التقنيات الحديثة.

‏أوضحت المصادر أنه من المهم من الآن توفير الخامات من الأقطان التي يحتاجها مصنع غزل 1 لإنتاج 30 طن غزل يوميا وهي كميات كبيرة من المهم توفيرها وتوفير مخزون يصل لمدة ستة أشهر ،لضمان تشغيل المصنع بكامل كفاءته وبكامل طاقته حتى لا يتعرض للتوقف .