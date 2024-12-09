شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 9-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9-12-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للإسكان والتعمير، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبريميم هيلثكير جروب.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات-بعد صعود دام 7 جلسات- بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 4.58%، واستحوذت المؤسسات على 27.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.1 مليون جنيه، 221.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 88.5 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 139.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8403 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 23.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 26.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 29.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.90%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.22%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.974 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 3.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.