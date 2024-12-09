شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد وطني» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بـ70.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة وطني للحديد والصلب، اليوم، اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك البلاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 70.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن مدة التمويل من: 2024/12/03 إلى 2025/11/07.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 70.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن مدة التمويل من: 2024/12/03 إلى 2025/11/07.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.