الاقتصاد

«حديد وطني» تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بـ70.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة وطني للحديد والصلب، اليوم، اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك البلاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 70.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن مدة التمويل من: 2024/12/03 إلى 2025/11/07.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل رأس المال العامل للشركة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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