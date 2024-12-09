مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11955.24 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11955.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 870 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، ومجموعة إم بي سي، والكيميائية، والسعودي الألماني الصحية، وثمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات فقيه الطبية، والوطنية للتعليم، وبوان، وزجاج، وكابلات الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.81% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والراجحي، ومجموعة إم بي سي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 313.47 نقطة ليقفل عند مستوى 31215.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 83 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 8 ملايين سهم تقاسمتها 9307 صفقات.

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