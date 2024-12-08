شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 50.07 جنيه للبيع، و49.94 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 50.26 جنيه للبيع، و50.16 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصروارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، 50.25 جنيه للبيع، و50.15 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.29 جنيه للبيع، و50.20 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيوارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك قطر الوطني إلى 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام