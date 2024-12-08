شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3700 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4228.5 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3876.25 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر إلى: 3700 جنيه للبيع، و3675 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3171.5 جنيه للبيع، و3150 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2466.75 جنيه للبيع، و2450 جنيها للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر إلى: 2114.25 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29600 جنيه للبيع، و29400 جنيه للشراء.