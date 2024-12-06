شكرا لقرائتكم خبر عن إستونيا تشهد تراجعًا بمعدل التضخم إلى 3.7% في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أسباب التراجع

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أولية أصدرتها هيئة الإحصاء في إستونيا، اليوم الجمعة، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد خلال شهر نوفمبر، بعد ارتفاع في الشهر السابق عليه. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.7%، على أساس سنوي، الشهر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 4.1% في أكتوب الماضي.ويرجع التباطؤ في التضخم بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الرحلات الجوية الدولية، ورحلات قضاء العطلات، والتي ارتفعت في أكتوبر بسبب العطلات المدرسية.وقال لوري فيسكي، كبير محللي هيئة الإحصاء الإستونية: "تأثر المؤشر أيضًا بتراجع أسعار الإيجارات وفواتير الكهرباء مقارنة بشهر أكتوبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5.4%، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.وأفادت البيانات بزيادة رسوم النقل بنسبة 0.4% فقط. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في نوفمبر، مقابل الزيادة بنسبة 0.6% في الشهر السابق عليه.