شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة متوقعة في مؤشر «إس آند بي 500» للأسهم الأمريكية خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المحللون إنهاء مؤشر "إس آند بي 500" للأسهم الأمريكية العام المقبل عند 6600 نقطة بنمو يتراوح مابين 2% و3%، وذلك بعدما ارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة ملحوظة يوم الأربعاء حيث ساعدت شركات التكنولوجيا في إعداد المسرح لمستويات قياسية جديدة، بينما ينتظر المستثمرون سماع ما سيقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على مؤشرات حول ما قرار أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ارتفاع مؤشرات وول ستريت ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يزيد عن 200 نقطة في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 0.5% كما وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنحو 0.9%. شركات التكنولوجيا الكبرى تقود الأسهم حققت شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال يوم الأربعاء كما فعلت شركة "أبل" بينما ارتفعت أسهم "سايلزفورس" بعد أن عززت إيرادات الشركة المصنعة للبرمجيات الفصلية الآمال في منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

كما قفزت أسهم "أوكتا" و"مارفيل" وسط تقارير أرباح لاقت استحسانًا كبيرًا مما أعطى نغمة إيجابية لشركات التكنولوجيا. تفوق "العظماء السبعة" ساهم الارتفاع في أسهم التكنولوجيا في رفع أسعار الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء حيث ارتفعت أسهم "إنفيديا" بأكثر من 3% بينما ارتفعت أسهم "أمازون" بأكثر من 2%.

وقد تفوقت جميع أسهم التكنولوجيا التي يطلق عليها "العظماء السبعة" على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأسبوع حيث ارتفع كل سهم بأكثر من 2% في الأيام الثلاثة الماضية للتداول مقارنة بمكاسب مؤشر القياس التي تقل عن 1%.

وذكرت جيسيكا رابي الشريكة المؤسسة لشركة"داتا تريك": "تتمتع أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بزخم قوي في تقديرات الأرباح وهي أفضل حالاً بكثير من مؤشر إس آند بي ككل وكذلك من أكبر 10 حيازات غير تقنية". اتجاهات أسعار الفائدة من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في 18 ديسمبر.

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ويرى المتداولون احتمالات بنحو 77% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بنحو 67% قبل أسبوع. بيانات الوظائف الأمريكية أظهرت قراءة الوظائف في القطاع الخاص أن الشركات أضافت 146 ألف وظيفة في نوفمبر وهو ما يقل قليلا عن تقديرات الاقتصاديين في تباطؤ عن 184 ألف وظيفة معدلة بالخفض في الشهر السابق.

وتشير بيانات "إيه دي بي" إلى أن سوق العمل تتراجع ولكن ليس كثيرا.

ويعد التقرير واحدا من عدة إصدارات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع قبل تقرير الوظائف الشهري المهم يوم الجمعة. وول ستريت تراهن على 2025 على مدى السنوات القليلة الماضية فاجأ الاقتصاد الأمريكي بأداءه الأفضل من المتوقع وول ستريت وتوقعاتها باستمرار.

قالت لوري كالفاسينا رئيسة استراتيجيات الأسهم الأمريكية في "آر بي سي كابيتال ماركتس": "مع اقترابنا من عام 2025 هناك ميل إلى القول بأن التوقعات الاقتصادية تذهب نحو النمو الاقتصادي".

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وتوقعت كالفاسينا أن ينهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام المقبل عند 6600 نقطة ذاكرة: "أتوقع نمو يتراوح مابين 2% و3% بدلا من 1% إلى 2%".