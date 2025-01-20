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شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت سلطان تنقل تهاني القيادة إلى الرئيس ترامب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة عن المملكة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفعاليات المصاحبة.
ونقلت تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة تنصيبه مجددًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً تمنيات القيادة السعودية -حفظها الله- إلى الرئيس الأمريكي بالنجاح والتوفيق في مهامه.
وقالت سمو الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها بمنصة "إكس": "بينما يحتفل بلدينا بمرور 80 عامًا على الصداقة، يشرفني أن أنقل تهاني قيادتنا نيابة عن المملكة العربية السعودية إلى الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي في حفل تنصيبه".
وتابعت: "إن العلاقة بين بلدينا تاريخية، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لصالح شعبينا ومنطقتنا والعالم".
وأضافت: منذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام، وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معًا.
وأشارت إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن، وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.
ونقلت تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة تنصيبه مجددًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً تمنيات القيادة السعودية -حفظها الله- إلى الرئيس الأمريكي بالنجاح والتوفيق في مهامه.
80 عامًا على الصداقةهنأت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه لبدء ولايته الثانية.
وقالت سمو الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها بمنصة "إكس": "بينما يحتفل بلدينا بمرور 80 عامًا على الصداقة، يشرفني أن أنقل تهاني قيادتنا نيابة عن المملكة العربية السعودية إلى الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي في حفل تنصيبه".
وتابعت: "إن العلاقة بين بلدينا تاريخية، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لصالح شعبينا ومنطقتنا والعالم".
علاقات متينة بين البلدينأشارت الأميرة ريما إلى أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأضافت: "لقد مر ما يقرب من 80 عامًا منذ التقى جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في شهر فبراير عام 1945، ووضع الأسس لعلاقات متينة بين البلدين الصديقين.د
وأضافت: منذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام، وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معًا.
وأشارت إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن، وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.