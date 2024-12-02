شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بيتكوين يفوق جميع السلع والملاذات الآمنة في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

سبب القفزات الكبيرة لبيتكوين يعزو مايك ماكجلون كبير استراتيجيي السلع الأساسية في شبكة بلومبرج الأمريكية هذا الارتفاع إلى التقدم التكنولوجي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتحول في ديناميكيات السلع الأساسية العالمية. ارتفاع بيتكوين يتفوق على الأصول التقليدية أكد مايك ماكجلون على هذا من خلال بيانات الأداء الاقتصادي الكلي المحدثة التي نشرتها بلومبرج إنتليجنس والتي أشارت إلى الأداء المتميز لعملة البيتكوين في عام 2024.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 125.5% حتى الآن هذا العام متجاوزًا بسهولة فئات الأصول الرئيسية الأخرى بما في ذلك الذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500.

اقرأ أيضاً: سعر بتكوين يغازل مستوى الـ100 ألف دولار قبل نهاية 2024 النفط وبيتكوين شهد النفط الخام تباين في الأداء ما بين صعود وهبوط خلال العام حادة مع توقعات بوصوله إلى 80 دولارًا للبرميل وهو ما تراجعا في قيم الارتفاع مقارنة بارتفاع البيتكوين. توقعات بيتكوين في 2025 ومع ذلك، يتوقع ماكجلون أن يواصل سعر البيتكوين الارتفاع بسبب التقدم المستمر في التكنولوجيا في قطاع التكنولوجيا، وتولي ترامب للسلطة.

وبناءً على ذلك، فإن ارتفاع قيمة العملات المشفرة يعد مؤشراً على الطلب المتزايد على الأصول الرقمية التي يعززها التقدم في تقنية بلوكتشايز واستخدام منصات دي في. بيتكوين تتحول العملة إلى شكل أساسي للاستثمار وفي حين لا تزال الأصول الأخرى تواجه تحديات، برزت عملة البيتكوين باعتبارها الشكل الرئيسي المقبول للاستثمار في السوق المتقلبة.

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ويربط ماكجلون أيضًا تقدم سعر بيتكوين بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة وانخفاض معدلات التضخم في نطاق السلع الأساسية.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على مدى أهمية العوامل التي ينظر إليها المستثمرون مثل الشراكة الروسية الصينية المستمرة والتقلبات العالمية، وهو ما يقول باستمرارية الضغوط على الأصول التقليدية في حين تكتسب البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مكانة أكبر كحوافظ فعالة للقيمة. تراجع أسعار السلع الأساسية في 2024 ويقول ماكجلون أن انكماش أسعار السلع الأساسية يعد عاملاً حاسماً آخر يفسر قوة سعر البيتكوين.

في حين أن المعروض من عملة البيتكوين محدود ويتم إدارته من خلال شبكة لامركزية، فإنها تختلف بشكل حاد عن السلع التقليدية والتي تميل إلى التأثر بالعوامل الجيوسياسية أو تقلبات العرض والطلب.

وبناء على ذلك، يختار المستثمرون البيتكوين الذي شهد زيادة في الطلب عليه في وقت يقع فيه ضغط كبير على الاستثمارات التقليدية. الذهب وبيتكوين وبعيدًا عن البيتكوين، ارتفع سعر الذهب أيضًا بشكل كبير حيث من المتوقع أن يصل سعره إلى 3000 دولار في عام 2024. وكل هذا يساهم في الاتجاه المتزايد للمستثمرين الباحثين عن طرق جديدة للاستثمار في السلع الأساسية.

ويشير ماكجلون إلى الطبيعة المترابطة لهذه التغيرات العالمية مما يوحي بأنه مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وضعف أسواق السلع الأساسية التقليدية أصبحت الأصول التي يمكن أن توفر الأمن والنمو مثل البيتكوين والذهب جذابة بشكل متزايد.

شهد سعر الذهب أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا فقد ارتفع الذهب بنسبة 33.8% في العام الماضي وارتفع بنسبة 27.4% خلال العام حتى الآن. الأسهم الأمريكية مقابل بيتكوين بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضًا حيث استفاد من الزيادة العامة في الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.

ومع ذلك، يشير ماكجلون إلى أن أداء المؤشر ليس واضحًا مثل أداء عملة البيتكوين التي تفوقت كثيرًا على الأسهم التقليدية حيث إن صعود أسهم التكنولوجيا داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو جزء من اتجاه أوسع نطاقًا حيث تعمل التكنولوجيا والأصول الرقمية على إعادة تعريف المشهد الاستثماري.

وتسلط حركة البيتكوين والذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الضوء على التغيير الديموجرافي الشامل في استثمارات سوق الأسهم.

ويتجلى هذا التنوع في الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية حيث تقود البيتكوين هذه الشعبية في عام 2024. الدمام - شريف احمد - حققت العملة المشفرة الأولى عالميا أداءً خيالياً بعدما فاق ارتفاع سعر البيتكوين أفضل معدلات أداء الأصول التقليدية مثل النفط الخام والذهب وحتى مؤشر السوق الأمريكية الواسع "ستاندرد آند بورز 500" في عام 2024، وفق ماذكرت منصة "ذا كوين ريبابليك" الإخبارية.يعزو مايك ماكجلون كبير استراتيجيي السلع الأساسية في شبكة بلومبرج الأمريكية هذا الارتفاع إلى التقدم التكنولوجي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتحول في ديناميكيات السلع الأساسية العالمية.أكد مايك ماكجلون على هذا من خلال بيانات الأداء الاقتصادي الكلي المحدثة التي نشرتها بلومبرج إنتليجنس والتي أشارت إلى الأداء المتميز لعملة البيتكوين في عام 2024.من ناحية أخرى، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 125.5% حتى الآن هذا العام متجاوزًا بسهولة فئات الأصول الرئيسية الأخرى بما في ذلك الذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500.اقرأ أيضاً: سعر بتكوين يغازل مستوى الـ100 ألف دولار قبل نهاية 2024شهد النفط الخام تباين في الأداء ما بين صعود وهبوط خلال العام حادة مع توقعات بوصوله إلى 80 دولارًا للبرميل وهو ما تراجعا في قيم الارتفاع مقارنة بارتفاع البيتكوين.ومع ذلك، يتوقع ماكجلون أن يواصل سعر البيتكوين الارتفاع بسبب التقدم المستمر في التكنولوجيا في قطاع التكنولوجيا، وتولي ترامب للسلطة.وبناءً على ذلك، فإن ارتفاع قيمة العملات المشفرة يعد مؤشراً على الطلب المتزايد على الأصول الرقمية التي يعززها التقدم في تقنية بلوكتشايز واستخدام منصات دي في.وفي حين لا تزال الأصول الأخرى تواجه تحديات، برزت عملة البيتكوين باعتبارها الشكل الرئيسي المقبول للاستثمار في السوق المتقلبة.اقرأ أيضاً: صعود أم هبوط.. إلى أين يتجه سعر بيتكوين بعد فوز ترامب بالرئاسة؟ويربط ماكجلون أيضًا تقدم سعر بيتكوين بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة وانخفاض معدلات التضخم في نطاق السلع الأساسية.ويسلط التقرير الضوء كذلك على مدى أهمية العوامل التي ينظر إليها المستثمرون مثل الشراكة الروسية الصينية المستمرة والتقلبات العالمية، وهو ما يقول باستمرارية الضغوط على الأصول التقليدية في حين تكتسب البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مكانة أكبر كحوافظ فعالة للقيمة.ويقول ماكجلون أن انكماش أسعار السلع الأساسية يعد عاملاً حاسماً آخر يفسر قوة سعر البيتكوين.في حين أن المعروض من عملة البيتكوين محدود ويتم إدارته من خلال شبكة لامركزية، فإنها تختلف بشكل حاد عن السلع التقليدية والتي تميل إلى التأثر بالعوامل الجيوسياسية أو تقلبات العرض والطلب.وبناء على ذلك، يختار المستثمرون البيتكوين الذي شهد زيادة في الطلب عليه في وقت يقع فيه ضغط كبير على الاستثمارات التقليدية.وبعيدًا عن البيتكوين، ارتفع سعر الذهب أيضًا بشكل كبير حيث من المتوقع أن يصل سعره إلى 3000 دولار في عام 2024. وكل هذا يساهم في الاتجاه المتزايد للمستثمرين الباحثين عن طرق جديدة للاستثمار في السلع الأساسية.ويشير ماكجلون إلى الطبيعة المترابطة لهذه التغيرات العالمية مما يوحي بأنه مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وضعف أسواق السلع الأساسية التقليدية أصبحت الأصول التي يمكن أن توفر الأمن والنمو مثل البيتكوين والذهب جذابة بشكل متزايد.شهد سعر الذهب أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا فقد ارتفع الذهب بنسبة 33.8% في العام الماضي وارتفع بنسبة 27.4% خلال العام حتى الآن.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضًا حيث استفاد من الزيادة العامة في الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.ومع ذلك، يشير ماكجلون إلى أن أداء المؤشر ليس واضحًا مثل أداء عملة البيتكوين التي تفوقت كثيرًا على الأسهم التقليدية حيث إن صعود أسهم التكنولوجيا داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو جزء من اتجاه أوسع نطاقًا حيث تعمل التكنولوجيا والأصول الرقمية على إعادة تعريف المشهد الاستثماري.وتسلط حركة البيتكوين والذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الضوء على التغيير الديموجرافي الشامل في استثمارات سوق الأسهم.ويتجلى هذا التنوع في الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية حيث تقود البيتكوين هذه الشعبية في عام 2024.