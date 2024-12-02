البيتكوين ينخفض إلى ما دون الدعم الحاسم: هل تحركت الحيتان لتحقيق الأرباح؟

انخفض سعر البيتكوين خلال الساعات الماضية إلى أقل من 95,000 دولار بعد محاولتين فاشلتين لاستعادة مستوى 98,000 دولار والتوجه نحو 100,000 دولار.

جاءت هذه الانخفاضات في ظل تقارير تشير إلى قيام حيتان البيتكوين بإيداع كميات كبيرة من العملات في منصة بينانس، مما يعزز احتمال قيام هذه الحيتان بتحقيق وحجز الأرباح.

تشير البيانات إلى أن أحد الحيتان جمع 11,657 بيتكوين بين مارس وأكتوبر بمتوسط سعر 66,953 دولار.

ومع ارتفاع السعر بنحو 50% عن متوسط سعر الدخول، أودع هذا الحوت 1,000 بيتكوين في بينانس، مما دفع بالسعر إلى الانخفاض من 98,000 دولار إلى أقل من 95,000 دولار، قبل أن يرتد بشكل طفيف.

على الرغم من هذا التراجع، يعتبر مستوى 96,175 دولار دعم حاسم، حيث تجمع أكثر من مليون عنوان عند هذا السعر.

في الوقت ذاته، يرى محللون أن السوق لا يزال بعيدا عن مستويات التشبع الربحي، وفقا لمقياس الربح غير المحقق النسبي، الذي بلغ حاليا 0.74، مما يشير إلى إمكانية استمرار الحركة الإيجابية على المدى المتوسط.

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