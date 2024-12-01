شركات تعدين البيتكوين تستثمر 3.6 مليار دولار في البنية التحتية ومعدات التعدين خلال 2024

منذ بداية عام 2024، أنفقت شركات تعدين البيتكوين المدرجة في البورصات العامة أكثر من 3.6 مليار دولار على المعدات والبنية التحتية.

يشمل هذا الاستثمار ترقيات أجهزة التعدين، تطوير مراكز البيانات، وتحسينات أخرى تهدف إلى توسيع العمليات وزيادة الكفاءة.

بلغ الإنفاق بين يوليو وسبتمبر 1.226 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى ربع سنوي منذ بداية عام 2022، عندما سُجل رقم قياسي بـ 1.246 مليار دولار.

من المتوقع أن تصل الأرقام النهائية إلى مستوى قياسي جديد بعد نشر التقارير المالية لشركة “CleanSpark”.

وبالنظر إلى الأداء العام حتى الآن، فإن إجمالي استثمارات 2024 يزيد بنحو 900 مليون دولار عن عام 2022 بأكمله.

جدير بالذكر أن معظم الاستثمارات تركزت على شراء وترقية أجهزة التعدين، حيث التزمت الشركات بأكثر من 2 مليار دولار لطلبات مسبقة لأحدث آلات التعدين.

يعكس هذا الاتجاه ارتفاع معدل تجزئة شبكة البيتكوين إلى 790 إكساهاش في الثانية وصعوبة التعدين التي وصلت إلى 101.6 تريليون في نوفمبر.

هذا وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الكفاءة ومواكبة التحديات المتزايدة لضمان استدامة الربحية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تأثرت الصناعة بالتأخير في تسليم أجهزة Antminer ASIC من شركة Bitmain الصينية إلى شركات التعدين الأمريكية.

ويرتبط هذا التأخير بتكهنات حول قضايا جيوسياسية، بما في ذلك تحقيقات بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات من قبل شركة “Sophgo” المرتبطة بمؤسس “Bitmain”.

إذا ثبت وجود ارتباط، فقد يكون لذلك تأثير كبير على قطاع تعدين البيتكوين.

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