شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام فعاليات المعرض السلبى على هامش ملتقى الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم فعاليات المعرض السلبي الذي يتم تنظيمه على هامش الملتقى الدولي للصناعة 2024، وعلى مدار 3 أيام شمل المعرض عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات.

المعرض السلبي تم اقامته بجناح وزارة الصناعة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024.

المعرض السلبي استعرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية.

المعرض يعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل الصناعي، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.